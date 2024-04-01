شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).
وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :
القاهرة 5:59
الجيزة 5:58
الإسكندرية 6:02
بورسعيد 5:53
السويس 5:53
العريش 5:47
الطور 5:50
سانت كاترين 5:48
طابا 5:44
شرم الشيخ 5:47
دمنهور 6:00
طنطا 5:58
المنصورة 5:57
الزقازيق 5:56
بنها 5:58
شبين الكوم 5:59
كفر الشيخ 5:58
الفيوم 6:00
بنى سويف 5:59
المنيا 6:02
أسيوط 6:00
سوهاج 5:59
قنا 5:55
أسوان 5:56
أبو سمبل 6:02
مرسى مطروح 6:13
الغردقة 5:50
الخارجة 6:05
الإسماعيلية 5:53
دمياط 5:55
السلوم 6:21
نويبع 5:45
حلايب 5:42
شلاتين 5:46
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