بعد انتخاب رئيس الجمهورية.. السوداني: ننتظر تشكيل حكومة قوية

بغداد - ياسين صفوان - ‏وقال رئيس الوزراء في بيان، ورد لـ الخليج 365، انه "نتقدم بخالص التهنئة إلى نزار محمد سعيد آميدي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب، هذه الخطوة المهمة التي تعزز مسار الديمقراطية المستمر في وطننا الكريم وتستكمل المسار الدستوري، مثلما أنها تجسد الاحترام الكبير لإرادة أبناء شعبنا التي عبروا عنها من خلال مشاركتهم المميزة في الانتخابات التشريعية الماضية".واضاف: "‏ومع إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، فإننا بانتظار إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة إئتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية، تكمل ما بدأناه من عمل في مسار التنمية والنهضة العمرانية، وترسيخ مكانة العراق الدولية، وتعزيز علاقاته الخارجية، بجانب مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بالمضي في بسط سلطة الدولة، وتوطيد قدرة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها على إنفاذ القانون واحتكار قوة السلاح، وعدم تعريض أمنه للخطر والعمل على حماية سيادة العراق ومصالحه العليا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية".

وتابع: "وبهذه المناسبة، نعبر عن شكرنا الوفير لرئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس وجميع القوى السياسية الوطنية، التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم"، كما نعبر عن "تثميننا لدور مجلس القضاء الأعلى وحرصه على دعم اتمام الاستحقاقات الدستورية وتأكيده على أهمية احترام التوقيتات التي رسمها الدستور".