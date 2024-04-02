شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة مساعدات جديدة من لحوم صكوك الإطعام لأهالى غزة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالى غزة، تم صباح اليوم 2/ 4/ 2024م تجهيز دفعة جديدة من اللحوم من مشروع صكوك الإطعام لتسليمها للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالى غزة.



ليصل إجمالى ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالى غزة أكثر من 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق مشروع صكوك الإطعام لعام 2024 م، من أول أيام رمضان مع تخصيص جزء منه لأهل غزة بقيمة 400 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.

وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:

‏البنك المركزى حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999

‏البنك الأهلى حساب رقم: 0013070465285400014

‏البنك الزراعى المصرى حساب رقم: 919002000155711006

‏البريد المصرى حساب رقم: 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري

علمًا بأن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.