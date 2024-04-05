أخبار مصر

5 مجازر إسرائيلية جديدة ترفع عدد ضحايا غزة لـ33091 شهيدا و75750 مصابا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجازر إسرائيلية جديدة ترفع عدد ضحايا غزة لـ33091 شهيدا و75750 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضحت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفاع إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements