شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجازر إسرائيلية جديدة ترفع عدد ضحايا غزة لـ33091 شهيدا و75750 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضحت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفاع إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.