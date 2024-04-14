مقتل شخص وإصابة 2 في مشاجرة بسبب أولوية المرور بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بسوهاج، وضبط طرفيها.

كان مركز طما بمديرية أمن سوهاج، تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم متوفي بطلق ناري ومصابان بجروح بالرأس")، طرف ثان (شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالرأس")، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلاف على أولوية المرور، تبادلوا خلالها التعدي بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثاني عيار ناري من (فرد محلي) كان بحوزته تجاه المتوفي فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، كما أمكن ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.