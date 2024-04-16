شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: بدء الدراسة بكلية الطب بالجامعة الأهلية العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان الحكومية والأهلية تكاملية ولدينا كليات قطاع صحى تضم طب الأسنان وعلاج طبيعى، موضحا أن كلية الطب من المقرر تشغيلها العام الدراسى المقبل بالجامعة الأهلية لبدء الدراسة بها.

وتابع، ننتظر القرار الجمهورى لتشغيلها، ولدينا فى جامعة حلوان الحكومية كليات التمريض والصيدلة والطب، وأصبح تكاملية القطاع الصحى مهم لأنه قطاع واعد ويتطلب جهدا مضاعفا، مطالبا، بدعم ومساندة الجمهور فى الدور المجتمعى، خاصة وأن المجمع الطبي سيقدم خدماته لجنوب القاهرة ومنطقة حلوان والمصانع وشمال الصعيد بواقع 4 ملايين نسمة، كما سيتم البدء فى دراسة عدد من البرامج الخاصة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، ننسق لتنطيم وإطلاق حملة تبرعات لبناء مساحة إضافية 8 أفدنة بمستشفى بدر الجامعى بما يساهم فى مضاعفة حجم المستشفى وتزويد مساحات الطوارئ والجزء المخصص لعلاج الحروق، وذلك لخدمة الطريق والمصانع الموجودة كونها تعتبر المستشفى الوحيد فى المنطقة ، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من افتتاح المرحلة الثالثة أصبحت المستشفى تستوعب حوالى 14 ألف مريض شهريا وأغلبهم مصابين حوادث وبالتالي نسعى لمضاعفة مساحات الطوارئ والحروق بالمستشفى .

ولفت الدكتور السيد قنديل، إلى إطلاق الجامعة مبادرة داخل الجامعة الأولى للتبرع لمستسفيات الجامعة خاصة فى ظل قرار الرئيس بتخصيص 8 أفدنة مما يضاعف حجم المستشفى ببدر والتي تخدم مناطق الشروق وبدر ومدينتى والعاصمة الإدارية مما يتطلب التبرع والمساندة.