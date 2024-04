شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تحديث التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام لأولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تحديث منصة الامتحان الإلكترونية وأجهزة التابلت مع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام وفق الضوابط والخطوات التالية:

- تحديث التابلت والتأكد من تثبيت إصدار برنامج الاختبارات سويفت أسيس (1.9.3) .

- التأكد من تحديث بيانات الطلبة على صفحة استمارة التلميذ .

- التأكد من تحديث البرامج على أخر تحديث وإتباع الخطوات التالية لتحديث البرامج:

1- الضغط على الإعدادات "settings"

2- اختيار تحديث البرامج "software update".

3- اختيار التحميل والتنزيل "download and install"

4- عندما يتم التحديث لأخر إصدار ستظهر شاشة

{your software is up to dat}

- التأكد من تحديث ال Knox manage من خلال الخطوات التالية:

- فتح برنامج النوكس من الثلاث شرط و نختار About

- الضغط على update وأخر تحديث هو Agents 24.04(2.6.4.07)

- تحديث الاندرويد وتحديث البرامج والتطبيقات وتحميل تطبيق Any Connect .

- الاحتفاظ بأن يكون التابلت onlineعلى شبكة ال Wi-Fi لتلقى أخر التحديثات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- التأكد من أن التابلت تم توصيله داخل لجنة الاختبار على شبكة school .

- التأكد من شحن بطارية التابلت 100% قبل الذهاب إلى الامتحان.

- التأكد من إغلاق التابلت من زر الباور عند النزول من المنزل فى يوم الاختبار على أن يتم فتحه داخل لجنة الاختبار (الفصل الذى يتم الاختبار فيه) .

- تعقد الامتحانات إلكترونيا بواقع 85% من الأسئلة و15% مقالى ورقى يعقد فى نفس المدة الزمنية للامتحان.

- تنطلق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 مايو 2024.