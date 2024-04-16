شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب مقاومة المضادات الحيوية للبكتيريا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب مقاومة المضادات الحيوية مؤكدة أنها تحدث عندما تتغير البكتيريا حيث تصبح مقاومة للمضادات الحيويةالمستخدمة في علاج العدوى المسببة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، "السبب وراء مقاومة المضادات الحيوية يكمن فى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بالاضافة إلي أن سوء استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة".. وأضافت: أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتابعت: فى حالة الإصابة بالانفلونزا والحصول على مضاد حيوى سيكون تناوله بلا فائدة.

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​