شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب مقاومة المضادات الحيوية للبكتيريا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:08 ص
وتابعت وزارة الصحة والسكان، "السبب وراء مقاومة المضادات الحيوية يكمن فى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بالاضافة إلي أن سوء استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة".. وأضافت: أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وتابعت: فى حالة الإصابة بالانفلونزا والحصول على مضاد حيوى سيكون تناوله بلا فائدة.
وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.
ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.
أسباب مقاومة المضادات الحيوية للبكتيريا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز