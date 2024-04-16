شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزارة الزراعة: الصادرات الزراعية أهم مصادر الدخل القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبير، وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي المصرى من النقد الأجنبى، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات له، أن هذه الطفرة خلفها جهد كبير من وزارة الزراعة ومتابعة مستمرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لفتح أسواق جديدة والنهوض بصادراتنا الزراعية.

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالى 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 مليون طن في 2014.

وأكد أن "مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى أننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا، حيث يتم إدخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وأرباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى، وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الأسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالاضافة الى الايادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة".