شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديرى العموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديرى العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرو العموم

1. الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة

2. الدكتور/ محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شئون المساجد

3. رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضى - مدير عام المكتب الفني

4. محمد إبراهيم حسن عرابى - مدير عام العلاقات العامة والمراسم

5. الدكتور/ محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة

6. الدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

7. الأستاذ/ إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

8. جيهان حمدى عبد المعطى حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ثانيًا: الأئمة

9. الشيخ/ يسرى محمود شفيق عزام - القاهرة

10. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة

11. الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدى - القاهرة

12. الشيخ/ محمد عبد الكريم أحمد - القاهرة

13. الشيخ/ حازم جلال محمود سالم - القاهرة

14. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمى مصطفى - القاهرة

15. الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجى - القاهرة

16. الدكتور/ على الله شحاته الجمال - القاهرة

17. الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - القاهرة

18. الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - القاهرة

19. الشيخ/ عبدالسميع محمد أمين - الجيزة

20. الشيخ/ عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم - الجيزة

21. الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم - الجيزة

22. الشيخ/ ربيع مرزوق عبد العاطى - الجيزة

23. الشيخ / محمد أحمد عبد الغنى دغيدى - القليوبية

24. الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

25. الشيخ / أنور السيد أحمد عبد الفتاح - القليوبية

26. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح - سوهاج

27. أحمد نصر فتحى على - دمياط

28. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم

29. الشيخ/ جابر عيد عبد الحليم - الفيوم

30. الشيخ/ هانى فرج السيد أبو بكر - الفيوم

31. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية

32. الشيخ/ محمد أحمد محمد حميده - الدقهلية

33. الشيخ/ محمد أحمد عبيد على - الأقصر

34. الشيخ/ حسن منصور محمد أحمد - الأقصر

35. الشيخ/ محمد عبد الظاهر على سعيد - الوادى الجديد

36. الشيخ/ أحمد خضر مدنى - الوادى الجديد

37. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله - البحيرة

38. الشيخ/ محمد عبد الواحد مندور - البحيرة

39. الشيخ/ حامد إبراهيم نمر - البحيرة

40. الشيخ/ القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية

41. الشيخ/ أنور محمد النبوى فرحات - المنوفية

42. الشيخ/ على الغباشى على الدسوقى - المنوفية

43. الشيخ/ أحمد عبد الفتاح تايه - قنا

44. الشيخ/ حسام خلف محمد سليم - قنا

45. الشيخ/ عبد الستار سليم عبد الستار - قنا

46. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - بور سعيد

47. الشيخ/ خالد عبده سباع - بور سعيد

48. الشيخ/ بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية

49. الشيخ/ حسان السيد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية

50. الشيخ/ مصطفى شاذلى إبراهيم - أسوان

51. الشيخ/ الشاذلى طلحة محمد - أسوان

52. الشيخ/ موسى ربيع موسى بشير - أسوان

53. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن - بنى سويف

54. الشيخ/ محمد عيد حامد عباس - بنى سويف

55. الشيخ/ حاتم فوزى البرى - كفر الشيخ

56. الشيخ/ محمد مصطفى رضوان - كفر الشيخ

57. الشيخ / أيمن محمد عبد العال عبد الحميد - الإسماعيلية

58. الشيخ/ مصباح محمد شكرى عبدالحفيظ - الإسماعيلية

59. الشيخ/ عبد المنعم عبد العال سيد عوض - الإسماعيلية

60. الشيخ/ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقرى - الغربية

61. الشيخ/ إبراهيم سيد أحمد الرخاوى - الغربية

62. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف - مطروح

63. د/حسام العيسوى إبراهيم - مطروح

64. الشيخ/ أحمد عادل فرج - مطروح

65. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - جنوب سيناء

66. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوى - جنوب سيناء

67. الشيخ/ محمد الكيلانى محمد عبد العال - شمال سيناء

68. د/ خالد محمد عبد الله - المنيا

69. د / محمد عمر عبد الحفيظ أبو زيد - المنيا

70. الشيخ/ محمود السعيد محمد على - السويس

71. الشيخ/ محمد سعيد منصور على - السويس

72. الشيخ/ على عبد المعطى فرغلى - أسيوط

73. الشيخ/ بركات سيد أحمد - أسيوط

74. الشيح/ حسين على محمد حمودة - أسيوط

75. الشيخ/ أحمد حجازى محمد سالم - الشرقية

76. الشيخ/ محمد عابدين كامل محمد - الشرقية

77. الشيخ/ محمد السيد محمد متولى - الشرقية

78. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر

79. حسن سعيد حسن رميح - البحر الأحمر

80. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشة - البحر الأحمر

81. دياب محروص السيد - عضو المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف

82. أحمد على سالم - عضو المكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف

ثالثًا: الواعظات

1. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة

2. عبير أنور محمد خيرى - القاهرة

3. مايسة زكريا فهمى - القاهرة

4. مرفت محمد رمضان - القاهرة

5. منى عيد محمد محمود - القاهرة

6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة

7. نيفين حسن مختار - القاهرة

8. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة

9. يمنى محمد أبو النصر - القاهرة

10. حنان محمد يحيى الحسينى - القاهرة

11. جيهان ياسين يوسف - الجيزة

12. راوية عبد المنعم خليل - الجيزة

13. سحر محمد شوقى جعيصة - الجيزة

14. تهانى عاطف عنانى - القليوبية

15. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية

16. فاطمة الجيوشى على طلبه - القليوبية

17. أمنه محمد محمد على - سوهاج

18. فاطمة محمد محمد المهدى - سوهاج

19. هانم عبد الرازق ابراهيم - سوهاج

20. أمانى الحسينى عيد عبد اللاه - دمياط

21. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل - دمياط

22. جهاد ممدوح محمد عبد التواب - الفيوم

23. منال خميس سعيد مرسى - الفيوم

24. هبه مختار على سعيد - الفيوم

25. أسماء محمد محمد أبو رضوان - الدقهلية

26. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية

27. فاطمة محمد إبراهيم الجوهرى - الدقهلية

28. بسمة أحمد حسين عبد الله - الوادى الجديد

29. هالة عبد المقصور رشيدى بشير - الوادى الجديد

30. سارة حلمى محمد الزرقا - البحيرة

31. سمية صبرى عبد العزيز - البحيرة

32. ميادة عبدالخالق الجندى - البحيرة

33. تيسير الفتوح محمد محيسن - المنوفية

34. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية

35. خديجة حمدى أبو المجد أبوزيد - قنا

36. هدير محمد عبد المجيد - قنا

37. سحر محمود همام - بور سعيد

38. عبير سعد فهمى - بور سعيد

39. سهام يونس احمد يونس - الإسكندرية

40. شرين حامد حسين أحمد - أسوان

41. ليلى عبدالوهاب مدنى محمدين - أسوان

42. شروق سيد محمد - بنى سويف

43. منيرة عبد الله عبد الناصر - بنى سويف

44. هيام زكريا أحمد عبد العال - بنى سويف

45. أمانى عبد القادر محمد يوسف - كفر الشيخ

46. غادة عبد الغنى أبو النجا - كفر الشيخ

47. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد - كفر الشيخ

48. أميمة غريب الداوودى الحجاوى - الإسماعيلية

49. منار مجدى عبيد محمد - الإسماعيلية

50. أنوار احمد عبد الصمد صوله - الغربية

51. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية

52. نعمات محمد محمود العطار - الغربية

53. خلود رفعت حامد السيد - مطروح

54. سهير عبد المحسن سنهورى - مطروح

55. إيناس خيرى عبد الصادق عمر - جنوب سيناء

56. إيمان صابر إبراهيم خضارى - شمال سيناء

57. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء

58. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا

59. هالة محمد ربيع - المنيا

60. سماح محمد أحمد محمد - أسيوط

61. منال عبد الهادى أحمد أحمد - أسيوط

62. إيمان مسعود حسن حجازى - الشرقية

63. رضا محمد حسين عبد الله - الشرقية