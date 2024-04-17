٤ محافظات.. أبرز المناطق المستثناة من خطة تخفيف الأحمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

بدأت،منذ الإثنين الماضى،شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تنفيذ خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يبدأ تطبيقها من 11 صباحًا حتى 5 مساءً، إلا أنّ بعض المحافظات لن تشهد قطعا في الكهرباء، ومستثناة من خطة تخفيف الأحمال.

بحسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن هناك ٤ محافظات تم استثناؤهم من خطة تخفيف الأحمال بالكامل تشمل محافظات«مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء» ، موضحا أنّه لا يمكن فصل التيار الكهربائي عن بعض المنشآت الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة، وتشمل «المستشفيات، والبنوك، وأقسام الشرطة والمناطق الحيوية ».

ونوه المصدر فى تصريحات لـ "الخليج 365", إلى أنّه حال وجود شكوى بشأن جداول تخفيف الأحمال، يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء، من خلال الاتصال على الرقم 23421475 أو من خلال الفاكس على الرقم 23421479، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز...

وكان مجلس الوزراء، قد قرر وقف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر فقط..