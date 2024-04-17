شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك مصر على الدائرى.. تشكيل الهوية البصرية قبل افتتاح المتحف الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365، أعمال تشكيل الهوية البصرية للطريق الدائري، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن مشروع التطوير، زراعة النخيل على جانبى الطريق؛ ليعطى شكلًا جماليًا، في الجزء المطل على المناطق الصحراوية من الطريق الدائرى، ويشمل إنشاء منطقة أنشطة سياحية تطل على الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.

كما يشتمل المشروع، إنشاء جداريات على الطريق توضح معالم مصر الأثرية، مع إضافة النخيل على جانبي الطريق ليكمل الصورة البصرية للطريق، إلى جانب دهان وتجديد المبانى على جانبى الطريق الدائري، بالإضافة لوضع الإنارة في الواجهات التي تعزز إظهار الشكل الجمالي للمباني، مع طلاء المباني السكنية باستخدام ألوان متناسقة ووضع بعض الرسومات والزخارف التي تعبر عن الحضارة المصرية، وإضافة العناصر التراثية والجدارية على المبانى السكنية العشوائية، أو إضافة الحوائط الخضراء والنباتات المتسلقة على الواجهات الخارجية للمبانى المطلة على الطريق الدائرى، على أن يكون التصميم مستوحى من واجهة أحد المعابد الفرعونية القديمة في الخطوط الرأسية.

إلى جانب تركيب ألواح معدنية مثقبة من الاستانليس المثقب المقاوم لعوامل الجو، وتركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، وشاشات عرض إعلانية، فضلًا عن إقامة حائط حجرى مزخرف بزخارف فرعونية بارتفاعات مناسبة بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية.





ملوك مصر على الطريق الدائرى مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير



الطريق الدائري



الهوية البصرية للطريق



تشكيل الهوية البصرية



تطوير المبانى على الطريق



توت عنخ أمون



صور الملوك تزين المبانى



صور للتماثيل المصرية القديمة على الطريق الدائرى



صور لملوك مصر تزين طريق المتحف المصري



صورة لأمون رع على الطريق الدائرى



صورة لتحتمس



صورة للملك توت عنخ أمون