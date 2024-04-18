شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد لـ الخليج 365: مصر تلقت 820 مليون دولار من التمويل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، رداً على أسئلة ”الخليج 365” إن صندوق النقد الدولى صرف بالفعل شريحة من البرنامج التمويلى الجديد لمصر بقيمة 820 مليون دولار وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى والتى تمت قبل أسابيع قليلة.

وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه تمت زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، أى بزيادة قدرها 5 مليارات دولار، لافتا إلى أهمية الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية بشأن توحيد سعر الصرف ودعم القطاع الخاص.



الزميل أحمد يعقوب

وقال صندوق النقد الدولى، والذى يقع مقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من المقرر أن تبدأ مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، مهام الفترة الثانية ومدتها 5 سنوات، فى بداية أكتوبر 2024 وتنتهى فى أكتوبر 2029.

وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أن كريستالينا جورجييفا ستحصل على فترة ثانية كمدير عام للصندوق بفضل "قيادتها القوية والذكية حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى أبرزها جائحة كورونا حيث تمت الموافقة على تمويلات بقيمة 360 مليار دولار منذ بداية جائحة كوفيد 19 وذلك لعدد دول بلغ 97 دولة".

وانطلقت يوم الاثنين الماضى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.