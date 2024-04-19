لمحاربة جشع التجار.. الحكومة: 21 ألف مواطن انضموا لتطبيق "رادار الأسعار" في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد من قاموا بتحميل تطبيق رادار الأسعار يصل إلى 21 ألف مواطن حتى 17 إبريل الجاري.

وأشار "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن التطبيق يتيح تحديد مكان المتجر وإرفاق صورة بسعر السلعة وإرسال المخالفة للجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك.

وعن قطع الكهرباء، أكد أن الحكومة تسعى لحل هذا الأمر بصورة جذرية، موضحًا أن هناك أعباء على وزارة الكهرباء، والأموال الأجنبية يتم التعامل معها بصورة رشيدة، مضيفا: "الحكومة تعلم مدى صعوبة تخفيف الأحمال على المواطنين، ولكن الدولة كما أوفت بوعدها بالقضاء على السوق السوداء ستفي بوعدها في القضاء على أزمة قطع الكهرباء".