شكرا لقرائتكم خبر عن حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد المركز الأول عربياً و أفريقياً فى مسابقة 24 ICPC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كلية الحاسبات والمعلومات في مسابقة البرمجيات علي مستوي العالم ICPC في ختام دورتيها الـ46 و47 والتى تستضيفهما مصر هذا العام بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيل باوتشر، رئيس البطولة الدولية للبرمجة.

وتعد بطولة ( ICPC) من أقدم المسابقات في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم حيث تتم إقامتها منذ عام 1977.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة وتتم التصفيات على عدة مراحل منها المحلي والإقليمي للوصول إلى التصفيات النهائية على مستوى العالم.



