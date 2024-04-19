شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة يبدأ الثلاثاء وتسجل 40 درجة ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة لـ 37 درجة مع يوم الأربعاء المقبل، وتصل لـ40 درجة على جنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع اعتباراً من الثلاثاء المقبل أيضا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.