ارتفاع الموج 3 أمتار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت على مختلف المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافىء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

- البحر المتوسط: تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على ارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 أمتار.

- البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 لـ 1.75 متر.