رئيس "الرقابة الصحية": التأمين الشامل نقلة نوعية في الخدمات الصحية لأهالي سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

وقال "طه"، في بيان اليوم الخميس، إن الهيئة اعتمدت 21 منشأة طبية بجنوب سيناء من بينها مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى رأس سدر، ومركز الطور المصغر الطبي الميداني، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومن القطاع الخاص مستشفى جنوب سيناء، وعيادة سكين كونسبت إيجيبت لطب الأسنان الرقمي، وثلاثة معامل للتحاليل الطبية الخاصة هي البرج والمختبر وترست، إلى جانب 13 وحدة طب أسرة، فضلًا عن تسجيل 1385 عضو مهن طبية بالمحافظة.

وأشار "طه"، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لسكان سيناء، وخطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز الرعاية الصحية في المنطقة، من حيث توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الوقاية والتوعية، وتوفير الخدمات الطبية الطارئة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على أرض سيناء.

وأضاف أنه بعد الاستفادة من تحديات المرحلة الأولى، تستعد الهيئة لتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بخطة للتوسع في تأهيل المنشآت الصحية بخمس محافظات، سيكون من بينها محافظة شمال سيناء.