نيابة عن الرئيس.. مدبولي يصل الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرياض، للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل الجاري.

وكان في استقبال رئيس الوزراء كل من السيد/ وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، والسفير/ أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

ومن المُقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي غدًا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد بحضور العديد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

ويُعقد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وستُركز موضوعاته حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية؛ بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.