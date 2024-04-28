الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر إعادة الدعوى المقامة من خالد سليمان، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة النادي الأهلي.

وتقدم خالد سليمان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر من العام الماضي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 29 نوفمبر من العام الماضي، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.