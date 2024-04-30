البابا تواضروس الثانى يصلى الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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القاهرة - سامية سيد - يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وكذلك قداس عيد القيامة المجيد.

وكان قداسة البابا صلى صلوات أحد الشعانين في كينج مريوط ومن المقرر أن يصلى البصخة المقدسة وقداس خميس العهد فى عدد من الكنائس والأديرة.

وتواصل الكنيسة هذا العام الاحتفال بأسبوع الآلام الذى بدأ الأحد 28 أبريل الجارى بأحد السعف، ويعتبر بداية الأسبوع وهو الأسبوع الأخير فى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، ويعتبر الصوم الكبير من أقدس الأصوام فى الكنيسة، حيث يأتى فى نهايتها.

ويبدأ أسبوع الآلام بأحد السعف أو أحد الشعانين، وتتزين الكنائس بـ"سعف النخيل" والورود وأغصان الزيتون، فى هذا اليوم وذلك فى تقليد سنوى وسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد، ويقومون فى هذا اليوم أيضا بصنع أشكال من سعف النخيل للاحتفال، بدخول المسيح إلى أورشليم كملك ليستقبله الشعب بفرح سعف النخيل، ومن هنا جاءت الفكرة والربط بين الاحتفال بالسيد المسيح واستخدام السعف، وفى ذكرى الاحتفال به.