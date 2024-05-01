رئيس "سلامة الغذاء": تذليل جميع العقبات لتعزيز التبادل التجاري مع السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنور عايض بن حصوصه الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة، لا سيما فيما يتعلق بتيسير نفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وأكد الهوبي، حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الأشقاء في المملكة السعودية لتيسير الإجراءات وتذليل جميع العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لا سيما المنتجات الغذائية والزراعية، مشيرا إلى أهمية السوق السعودية كأحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.

ومن جانبه، أشاد أنور عايض بن حصوصه الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بلقائه مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مثمنًا دور الهيئة الحيوي كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء ومأمونيته وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.