البابا تواضروس : التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الفترة الماضية ، كانت فترة صوم، وهي أطول صوم في الكنيسة وتصل إلى 55 يوم، إضافة إلى الصلوات.

وتحدث البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، عن المقال الذي نشر له في جريدة الأهرام اليوم الأحد بعنوان قوة محبة المسيح.

وتابع :" الهدف من المقال توصيل رسالة بشأن مسامحة الإنسان للأخر، حتى ينال غفران من الله، فالمعادلة مرتبطة بامرين، وهي مسامحة الآخر مقابل غفران من الله".

وأكمل قداسة البابا:" نقص الحب في قلب الإنسان يجعله يرى العالم رؤية غير منضبطة وبشكل خاطيء، والمحبة هي من تعطي الحياة معنى.

وأردف أن الانسانية جائعة إلى الحب ، والانسان مثير المشاكل لم يأخذ نصيبه من الحب، سواء في حياته او في بيته او مع أسرته.

واختتم:" التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه".