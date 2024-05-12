شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية".

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.



