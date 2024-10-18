رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفّت الإعلامية رضوى الشربيني، بشكل قاطع، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول زواجها من رجل أعمال إماراتي.

خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت الشربيني أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد إشاعات مغرضة.

وقالت الشربيني مازحة: "أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، يا جماعة لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كده، أنا متجوزتش حد عنده اطفال بالمناسبة زي ما أحد الجمهور قال كده".

وأضافت أنها لو تزوجت فستعلن ذلك بنفسها، مشيرة إلى أن نشر صورة لها مع شقيقها والادعاء بأنه خطيبها أمر مستهجن.

وعن خطوتها المقبلة في عالم الإعلام، أشارت الشربيني إلى أنها في الوقت الحالي تأخذ قسطًا من الراحة، وأنها لم تستقر بعد على المشروع الذي ستقدمه الفترة المقبلة. مؤكدة أنها ستعلن عن كل جديد لجمهورها فور اتخاذها القرار النهائي.

وتابعت: "أنا حاليا في استراحة محارب، وحبيت إني أكون معاكم هنا على السوسيال ميديا، ولسه مستقرتش على اختيار الخطوة الجديدة، وأما يحصل ده أكيد هعلن لكل اللي بيحبوني".

وكانت الشربيني قد أثارت جدلاً واسعًا بعد ظهورها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ونشر صورة تجمعهما، حيث أكدت على عمق العلاقة التي تربط بينهما ووصفتها بأنها "أختها وحبيبتها وصحبتها".

وعن تعليق أحد متابعينها بأنها تزوجت وجعلت ياسمين عبدالعزيز تنفصل عن العوضي: "انتو عندكم مشاكل اكيد عشان تفكروا بالشكل ده" .

يذكر أن رضوى الشربيني قد قررت مؤخرًا إنهاء تعاقدها مع قناة cbc سفرة، بعد نجاح كبير حققته من خلال برنامجها "هي وبس"، والذي حظي بشعبية واسعة بين الجمهور.