"ضربوه بالقلم قدام صاحبته".. القبض على 8 متهمين صفعوا شخصًا بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الأمن القبض على 8 متهمين صفع أحدهم أحد الأشخاص في أثناء سيرة بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة.

إدارة الرصد تابعت منشور شخص على مواقع التواصل الاجتماعى يتهم مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات بخارية بضربه بمنطقة الزمالك وتقدمه ببلاغ 16 أكتوبر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 8 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة القاهرة وأقروا بالاحتكاك به حال سيره صحبة إحدى السيدات بشارع سراى الجزيرة بمنطقة الزمالك الساعة 11 مساء يوم 15 الجاري.

أحد الثمانية صفع الضحية على وجهه على سبيل المزاح وفروا هاربين مستخدمين دراجات بخارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

