يوم افتتاحه.. لحظة إيقاف نشاط مطعم سوري شهير بالمهندسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يهنأ مُلاك سلسلة مطاعم مأكولات سورية شهيرة بإعلانهم عن افتتاح فرع جديد بمنطقة المهندسين واصطدموا بحملة مفاجئة رصدت مخالفات غير قانونية.

حملة مكبرة قادها رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح بالتنسيق مع شرطة المرافق وشركة كهرباء القاهرة الكبرى استهدفت المحال التجارية والمطاعم بشارع التحرير للتفتيش على وقائع سرقة التيار الكهربائي.

الحملة أسفر عن ضبط 21 محضر سرقة تيار كهربائي -بينها محل بن وجزارة شهير- وإيقاف نشاط مطعم سوري يوم افتتاحه لعدم استيفاء اشتراطات الترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين وأحالها مأمور قسم الدقي إلى النيابة العامة للتحقيق.