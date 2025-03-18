شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025.. عدد الأسئلة فى كل مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يتم وضع الأسئلة بنفس المواصفات الفنية للعام الماضى بواقع 85% اختيار من متعدد و15% مقالية.

وأوضحت أن عدد الأسئلة فى اللغة العربية 55 سؤالا و42 فى اللغة الأجنبية الأولى و46 سؤالا فى كل امتحان من مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء و40 سؤالا فى الرياضيات البحتة والتطبيقية و46 سؤالا فى الجغرافيا و46 فى التاريخ، و35 سؤالا فى مادة الإحصاء.

يأتى ذلك فى إطار ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مواصفة امتحانات الثانوية العامة 2025 فى النماذج الاسترشادية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

ويبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( اللغة العربية ) ، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات ( اللغة الانجليزية) ، والثلاثاء 24 يونيو 2025 , مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) ، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم ( اللغة الانجليزية) .

كما يؤدي الطلاب يوم الأحد 29 يونيو ، مادة استعداد القبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) ، ومقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم ( الفيزياء) ، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات( الكيمياء والفيزياء) ، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية ، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات ( الاحياء_ الجيولوجيا) ، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( الرياضيات ) ، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم ( الاحياء) ، ومقاييس المفاهيم( الرياضيات البحتة.