شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تقديم خدمات للمزارعين والمستثمرين في مجال المدخلات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية ، إن المعمل يواصل دوره الإرشادي لتوعية المزارعين بمفاهيم الزراعة العضوية، فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التوسع في هذا القطاع الهام في المرحلة الحالية والمستقبلية .

أضاف جعفر أنه يتم التعريف بجميع المعلومات اللازمة لتسجيل في جميع قطاعات الزراعة العضوية من خلال جمع البيانات واللازمة لتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من خلال اجراءات تسجيل واعتماد "مبيدات حيوية - مبيدات طبيعية - مستخلصات نباتية وزيوت - مخصبات حيوية - اسمدة عضوية - فرمونات - أعداء حيوية محلية ومستوردة -النحل العضوي - النحل الطنان - المطهرات العضوية - وحدات الانتاج العضوي مكاتب المطابقة والتفتيش - المكاتب الاستشارية لتسجيل المدخلات العضوية - المكاتب العلمية للشركات العالمية المتخصصة في المدخلات العضوية - مبيدات حيوية - مخصبات - اعلاف عضوية -مزارع عضوية مزارع انتاج حيواني - مزارع انتاج سمكي عضوي -المطهرات العضوية - بذور عضوية - شتلات عضوية- طبقا القرار الوزارى لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية رقم 196 لسنة 2021 .

وأشار جعفر إلى أن قطاعات الزراعة العضوية سالفة الذكر واللازمة لضمان الحصول علي منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهللك وزيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الاجنبية والحفاظ علي البيئة وصحة الموطن وتحرص الإدارة العامة للزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية علي للتوسع في استخدام بدائل المبيدات والحفاظ علي خصوبة التربة والتنوع البيولوجي للتربة المصرية من خلال تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية بالإضافة إلي تقديم التسهيلات لكافة الإجراءات من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية في جميع قطاعات الإنتاج العضوي والتى تهدف الي التدريب التقني علي الممارسات الجيدة مدخلات التغذية مدخلات الوقاية تسجيل المزارع العضوية الإنتاج الحيوانى والسمكي العضوي لرفع كفاءة العاملين بهذا القطاع ورفع قدراتهم علي الالتزام بمعايير الانتاج العضوى.

وأوضح جعفر أن هذه المجهودات والأنشطة تهدف إلى العمل علي التوسع فى قطاع الزراعة العضوية فى مصر، وتقليل انتاج الملوثات البيئية من خلال رفع الناتج من الدخل القومى بالعملة الأجنبية.