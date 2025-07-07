شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن مواعيد وطرق التقديم لاختبارات القدرات لعام 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن بدء التقديم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: من هنا

وتشمل الكليات التي يُشترط اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بها بجامعة حلوان ما يلي:

( كلية الفنون الجميلة (قسم الفنون – قسم العمارة) - كلية الفنون التطبيقية - كلية التربية الفنية بالزمالك - كلية علوم الرياضة (بنين – بنات) – كلية التربية الموسيقية).



مواعيد فتح باب التقديم لاختبارات القدرات



ويأتي تنظيم هذه الاختبارات في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد على الإبداع والابتكار ومهارات القرن الحادي والعشرين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن اختبارات القدرات تُعد من الآليات الجوهرية لاكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو قياس مدى استعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وبما يضمن توجيههم بالشكل الأمثل نحو المجالات الأكاديمية والمهنية المناسبة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز جميع القاعات والمعامل والبنية التحتية الفنية والتقنية اللازمة لتنظيم الاختبارات بشكل منضبط وآمن، وفقًا لأعلى معايير الجودة والشفافية، كما شدد سيادته على تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة، وتوفير فرق عمل مدربة من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين لتيسير إجراءات الاختبار وضمان توفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم، مؤكدًا حرص الجامعة الكامل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأفاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اختبارات القدرات تمثل مرحلة مهمة لاكتشاف ميول الطلاب وتوجيههم نحو التخصصات التي تتوافق مع مهاراتهم واهتماماتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم الدعم الأكاديمي والإرشادي اللازم للطلاب خلال هذه المرحلة، كما تحرص الجامعة على الالتزام بتطبيق معايير دقيقة وموضوعية في التقييم لضمان اختيار الطلاب الأكثر تأهيلًا لهذه التخصصات النوعية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وتوجهات الدولة في دعم الموهبة والابتكار.



الإرشادات العامة

وهناك مجموعة من الإرشادات العامة للطلاب خلال فترة آداء اختبارات القدرات وهي:

-ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار

ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلق أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

-الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

-يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

-غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق الإجراء الاختبار.

-ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

- في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.



خطوات التسجيل

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

• يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

• تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

• يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

• يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة ،كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

• تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

• يجوز للطالب تأجيل الأختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وذلك خلال المواعيد المقررة والمحددة فقط.



الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2. عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.



طريقة السداد:

-يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

- لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني

-في حالة اختيار وسائل السداد عبر منافذ التحصيل تصلك رسالة على المحمول والبريد الإلكتروني برقم المدفوعات الواجب سدادها ولا يمكن تعديل الاختيار بعد ظهور رقم المدفوعة المطلوب سدادة ويكون كل رقم مدفوعة مستقل لاختبار واحد فقط وعليك التوجه لأحد منافذ شركات التحصيل وطلب سداد مدفوعة لصالح خدمة اختبار قدرات التنسيق.

-في حالة اختيار وسائل السداد باستخدام كروت الدفع المسبق / الائتمان، إذا ظهرت رسالة حدث خطأ أثناء التنفيذ، لم يتم تنفيذ المدفوعة بعد إدخال بيانات البطاقة المطلوبة لإتمام عملية السداد، فهي تعني أنه لم يتم اعتماد عملية السداد لعدم قبول البنك المصدر للبطاقة لإتمام الحركة إما لعدم وجود رصيد أو عدم صلاحية البطاقة للاستخدام من خلال الأنترنت أو إدخال خاطئ لبيانات البطاقة وغيرها من أسباب الرفض، ويجب على الطالب في هذه الحالة إعادة عملية السداد مرة أخرى ببطاقة أخرى أو التواصل مع البنك المصدر للبطاقة

- بعد إتمام السداد عاود الدخول إلى موقع حجز مواعيد اختبارات القدرات العرض وطباعة موعد الامتحان قبل

طلب إجراء أي حجز آخر .

-لا يسمح بالاسترداد بعد سداد رسوم الاختبارات واتمام حجز موعد.

-في حالة إتمام السداد والدخول إلى موقع الحجز وعدم ظهور موعد ومكان الاختبار أو حدوث مشاكل أخرى يرجي الاتصال بمركز الدعم الفني علي رقم تليفون (۱٥۹۹۹) وسيتم دراسة المشكلة وطريقة معالجتها.

-احتفظ بصورة من كافة الأرقام والبيانات لعمليات الحجز والسداد التي تظهر على شاشة البرنامج.