قيادي في "أنصار الله" لـ"الخليج 365": أمريكا وبريطانيا ستدفعان ثمنا باهظا لاستهدافهما قواتنا البحرية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365"،اليوم الاثنين، أن "ما قامت به أمريكا وبريطانيا بالأمس من استهداف القوات البحرية اليمنية هو عدوان متكامل الأركان".

وقال القحوم: "إن الهجوم على الزوارق البحرية اليمنية في البحر الأحمر فتح بابا لن يستطيعوا إغلاقه، وأشعلوا فتيل معركة لن يستطيعوا الخروج منها بسهولة، وستكون تكلفتها كبيرة عليهم و ستجلب لهم الوبال والويل".

أمس, 15:10 GMT

ويكمل عضو المكتب السياسي: "على أمريكا وبريطانيا أن تدركا أن هذا العدوان لن يمر ولن يسقط بالتقادم والبادئ أظلم، وعليهما تحمل تبعات ما أقدمتا عليه والقادم أعظم".

وأشار القحوم إلى أن "اليمن له الفخر والشرف أن يكون مع فلسطين ولن يكترث للتهديدات والتحركات العدائية الأمريكية والبريطانية باتجاه اليمن".

ولفت عضو المكتب السياسي إلى أن "اليمن الكبير يمتلك من عوامل القوة والمنعة ما يمكنه في كسر الغطرسة الأمريكية والبريطانية، والحد من العبث والتواجد العسكري لحماية إسرائيل والغير مبرر في البحر الأحمر وسيرحلون صاغرين".

أمس, 13:35 GMT

واختتم بقوله: "تلك هى النهاية الحتمية والجميع يعلم والتاريخ خير شاهد على أن اليمن مقبرة للغزاة والمحتلين، والبريطانيين يعرفون ذلك في الماضي وكذلك الأمريكان، وسيكون لهم ذلك في الحاضر، وعلى الباغي تدور الدوائر".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق، ما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".

وتابع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبا "ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع".

أمس, 16:35 GMT

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، في وقت سابق اليوم، أنباء عن مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.

وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".

أمس, 15:09 GMT

وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.

وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.