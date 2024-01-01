مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا جنوبي لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في بيان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي "نفذ سلسلة من الغارات العنيفة على البلدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبناء البلدة بينهم اثنان من المسعفين".
وفي وقت لاحق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات منفصلة، اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصره من بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف موقع "حدب البستان" الإسرائيلي.
وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.