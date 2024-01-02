إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة فى تلال كفر شوبا المحتلة

وواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية برشقاتٍ نارية.

وتزامن هذا الأمر مع إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحرى وقرى القطاعين الغربى والأوسط.

وكانت القوات الإسرائيلية، استهدفت أمس، أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، حيث تتعرض لقصف كثيف، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وحلق الطيران الحربى الإسرائيلى على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها منطقة مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلى خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.