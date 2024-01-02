شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول شحنة مساعدات بحرية بريطانية لقطاع غزة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مصر أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات لقطاع غزة، تحمل حوالى 90 طنا من البطانيات الحرارية وغيرها من المواد الأساسية.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تم تسليم شحنة المساعدات الإنسانية من قبرص بواسطة السفينة المساعدة للأسطول الملكي البريطاني Lyme Bay والتي تحمل بطانيات حرارية وحزم إيواء وإمدادات طبية مقدمة من المملكة المتحدة وجمهورية قبرص.

وذكر البيان أن الهلال الأحمر المصري سيتسلم المساعدات من بورسعيد وسوف تشق طريقها إلى العريش ومن ثم عبر رفح وإلى غزة لتوزيعها من جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويأتي وصول شحنة المساعدات في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى العريش الشهر الماضي للقاء ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر المصري الذين يقومون بتنسيق جهود الإغاثة في معبر رفح، وزيارة وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إلى قبرص وإسرائيل للدفع من أجل تسريع وتيرة إيصال المساعدات إلى غزة.

وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة ستواصل استكشاف طرق أخرى لتوصيل المساعدات، بما في ذلك المبادرة القبرصية لإنشاء ممر بحري بين قبرص وإسرائيل ـ الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خلال الممر البري الإنساني من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم.

وقد أعلنت المملكة المتحدة حتى الآن أنها ستنفق ما يقرب من 60 مليون جنيه استرليني كتمويل إنساني إضافي في غزة خلال هذه السنة المالية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الميزانية السنوية الحالية المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة.