السعودية ثاني أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة السياحة السعودية تحقيق المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج.

بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

كما حقق هذا الرقم فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72 في المئة مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة.

تأتي هذه الإنجازات في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.

يؤكد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حيث كشفت أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم.