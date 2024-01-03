بوريل: لن يتوصل طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لحل دون تدخل أطراف خارجية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بوريل خلال حديثه في مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما عرفناه على مدار الأعوام الثلاثين الأخيرة، وما نتعلمه اليوم من مأساة أهل غزة، هو أن الحل يجب أن يفرض من الخارج".

وأضاف بوريل: "السلام لن يتم بشكل دائم إلا إذا انخرط المجتمع الدولي بشكل مكثف لتحقيقه وفرض حل بمشاركة الولايات المتحدة والأوروبيين والعرب".

وتحدث بوريل، الذي كان ينوي زيارة إلى لبنان، يوم الخميس المقبل، عن إمكانية إلغاء هذه الزيارة، عقب تفجير الضاحية الجنوبية لبيروت الذي أودى بحياة أحد كبار قادة حركة حماس وأحيا المخاوف من توسع الصراع.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي: "ما حدث يوم أمس مع مقتل أحد قادة حماس هو عامل إضافي قد يتسبب في تصعيد الصراع".

وتعهدت اسرائيل بالقضاء على حركة "حماس" رداً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في 7 أوكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الخارجية في بيانها: "ستتخذ فرنسا إجراءات لفرض حظر إداري على دخول أراضيها ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتطلب إدخال هذه التدابير على المستوى الوطني عملا أوليا بشأن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص المحتملين وجمع المعلومات من أجل تجميع إطار قانوني".