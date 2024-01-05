وزير المالية الإسرائيلي: أجرينا "نقاشات عاصفة" بشأن فريق التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن سموتريتش، وزير المالية وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، أن الجلسة التي عقدت، أمس الخميس، شهدت نقاشا حادا بسبب إعلان رئيس الأركان، يوآف غالانت، تشكيل لجنة تحقيق في فشل إسرائيل أمام حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح سموتريتش أن "الخمس دقائق الأخيرة من الجلسة شهدت نقاشا عاصفا بشأن ملف التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر وطاقم التحقيق"، مضيفا أن تلك العاصفة كانت بين الوزراء وليس أمام رئيس الأركان، يوآف غالانت.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد عقد جلسة، أمس الخميس، لمناقشة ملف "اليوم التالي" للحرب في غزة، وانتهت بعد ثلاث ساعات من المواجهة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي، و4 وزراء بينهم إيتمار بن غفير.
وأشارت إلى أن تشكيل فريق التحقيق يعكس في "الحقيقة تغير النهج الذي اعتمده الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب "الآن نقاتل، ونحقق لاحقا"، وهو التصريح الذي يُسمع في كل مرة كان مطلوبًا من القيادة الأمنية والجيش الإسرائيلي التعامل مع الفشل الاستخباري والعملياتي الكبير".
ووفقًا للتحقيق، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة منظمة للاجتياح، وقد تراسل المقاتلون عبر تطبيق "واتسآب" واستخدمت الشبكات الاجتماعية لاختيار الأهداف في الميدان. كما طُلب من طياري المروحيات اختيار الأهداف بناءً على التقارير الإعلامية وقنوات "تلغرام".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.