إعلام: خلافات بين نتنياهو وغالانت بسبب منع الأخير من لقاء رئيسي "الشاباك" و"الموساد"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، وجود خلافات كبيرة بين نتنياهو وغالانت بعد الرفض التام لنتنياهو لقاء غالانت مع رونين بار، رئيس جهاز الشاباك، وديفيد بارنياع، رئيس الموساد، دون حضوره شخصيا (نتنياهو).
30 ديسمبر 2023, 16:31 GMT
فيما أشارت إلى أن مديري مكتب نتنياهو وغالانت كل منهما يوضح أنه لا توجد أي خلافات بهذا الشأن، وبأن ما سبق هو خبر غير صحيح.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، السبت الماضي، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد منع رئيسي جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين من المشاركة في حوار "عملياتي" مع وزير الدفاع يوآف غالانت.
ومن جانبه، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" هو المخوَّل برسم السياسات العسكرية ومناقشة ملف الأسرى والرهائن لدى "حماس".
أمس, 13:57 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.