اخبار الخليج

الخارجية الأمريكية توفد مبعوثين إلى الأردن وإسرائيل لمنع توسع الصراع في الشرق الأوسط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، مساء أمس الخميس، على موقعها الرسمي، أفادت من خلاله بأن شوليت وليف سيشددان على أهمية الدعم الأمريكي لإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة بمنع امتداد الصراع بين إسرائيل و"حماس" إلى صراع إقليمي.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - الخليج 365 عربي, 1920, 05.01.2024
وأضاف البيان الأمريكي أن المسؤولين الأمريكيين سيبحثان أيضا محاولة تسهيل إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن شوليت وليف سيعملان على التأكيد على ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين بشأن هجماتهم المستمرة ضد الفلسطينيين في مناطق وبلدات الضفة الغربية.

ويوم السبت الماضي، نشرت صحيفة أمريكية تحقيقًا في الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول والذي تناول عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لاجتياح "حماس" للمستوطنات.

ووفقًا للتحقيق، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة منظمة للاجتياح، وقد تراسل المقاتلون عبر تطبيق "واتسآب" واستخدمت الشبكات الاجتماعية لاختيار الأهداف في الميدان. كما طُلب من طياري المروحيات اختيار الأهداف بناءً على التقارير الإعلامية وقنوات "تلغرام".

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الخليج 365 عربي, 1920, 05.01.2024

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا