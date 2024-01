شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال دمر 65% من البنايات السكنية في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت إحصائيات فلسطينية أولية، إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، تتجاوز 65% من مجمل البنايات السكنية في القطاع، وهذا يعني أن مليونًا ونصف المليون فلسطيني باتوا دون مأوى.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عشرات المنازل والمنشآت في بلدات خزاعة وبني سهيلا ومعن والقرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن أعمدة الدخان والنيران تصاعدت من البلدات الشرقية لمدينة خان يونس، بعد أن زرع الاحتلال المتفجرات في تلك المنازل وفجرها.

جاء ذلك على غرار ما فعله الاحتلال في مناطق الشجاعية وبيت حانون، التي جرى تفجير معظم المباني السكنية فيها، على الرغم من أن تلك المناطق تعرضت على مدار العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 93 على التوالي لعمليات تدمير وقصف عنيف.

نزوح 90% من سكان غزة

This is a Twitter Status: نزوح نحو 90% من سكان This is a Twitter Status قسرًا بسبب الحربThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 90% من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية خلال 3 أشهر من الحرب في أعقاب أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الأمم المتحدة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن القطاع معرض لخطر المجاعة، وأنه يمر بحالة طوارئ صحية عامة في الوقت الذي تبحث فيه الأسر عن الأمان.