ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلاد رضوى الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة، احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بيوم ميلادها وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين، وحرصت على توثيق هذه الأجواء بمجموعة صور، نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام"، وجاء تعليقها كاشفاً عن عمرها الحقيقي، إذ كتبت قائلة: "العمر مجرد رقم بس انهاردة بقيت أم 44 بجد".

رسائل النجمات.. من أحلى واحدة في الدنيا إلى سعادة دائمة

وحرصت عدد من النجمات على تهنئة رضوي الشربيني بيوم ميلادها، بعد أن تفاعلوا مع منشورها بمجموعة من التعليقات، من بين هؤلاء النجمة الشابة ملك أحمد زاهر، والتي وصفتها بـ "أحلى إنسانة"، قائلة: "أحلى عيد ميلاد لأحلى إنسانة في الدنيا"، أما الفنانة بسمة بوسيل عبرت عن محبتها الكبيرة لها، متمنية لها بالسعادة الدائمة، حيث كتب ممازحاً: "يا بنت الذينّة ،العمر كله ياحبيبتي".

https://www.instagram.com/p/DPLrXgijZRB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPLrXgijZRB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPLrXgijZRB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أما النجمة ياسمين عبد العزيز، قررت أن تشارك رضوى الشربيني فرحتها، من خلال الذهاب لها والاحتفال معاها بيوم ميلادها، ووثقت "ياسمين" هذا الأمر بصورة نشرتها عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابها على "إنستغرام"، وكانت الفرحة والسعادة ترتسمان وجههما.

سكرين شوت الصورة من خاصية الاستوري التابعة لحساب ياسمين عبد العزيز على انستغرام

وبهذا الاحتفال المميز وكلمات التهنئة الصادقة من صديقاتها وزميلاتها في الوسط الفني، تكون رضوى الشربيني قد خطفت الأضواء بيوم ميلادها، الذي تحول إلى مناسبة مبهجة شاركها فيها جمهورها ومتابعوها.

إنتهاء تعاقد رضوى الشربيني

يذكر، أن الإعلامية رضوى الشربيني، فاجأت جمهورها ومحبيها بخبر إنتهاء تعاقدها مع قناة CBC سفرة والتخلي عن برنامجها الشهير "هي وبس"، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

وأعلنت رضوى وقتها، عن هذا الخبر من خلال منشور عبر حسابها على "إنستغرام "، قائلة: "أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة، لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، أتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق".

وأنهت منشورها برسالة وجهتها للجمهور قالت فيها: "كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله".

يُذكر أن رضوى الشربيني بدأت مشوارها الإعلامي مع برنامج"هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة"، وقدمت من خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح متخصصين وأحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، بالإضافة لاستضافة عدد من المشاهير، ويعتبر الموسم الماضي التاسع، هو آخر موسم من البرنامج.

https://www.instagram.com/p/DAA8MLrNOzj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAA8MLrNOzj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAA8MLrNOzj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إذا أعجبك الموضوع يمكنك قراءة أيضاً: لأول مرة.. ماغي بوغصن في ضيافة رضوى الشربيني بعد جدل تقليدها

شائعة زواجها

يُذكر أن، رضوى الشربيني، علقت على شائعة زواجها سراً، والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ظهرت في إحدى حلقات برنامجها وهي ترتدي إطلالة باللون الأبيض، وقالت عبر حسابها بمنصة X: "الست مش بتحلو لما بتطلق، و لا بتحلو لما تحب، ولا بتحلو لما تتجوز، و لا حتى بتحلو لما بتعيش بعيد عن الرجالة... الست بتحلو لما بتحب نفسها وتكون مبسوطة، ولما تحس إنها مش بتجري في سباق عشان ترضي حد".

الست مش بتحلو لما بتطلق ، و لا بتحلو لما تحب ،

ولا بتحلو لما تتجوز ، و لا حتى بتحلو لما بتعيش بعيد عن الرجالة ...



الست بتحلو لما بتحب نفسها و تكون مبسوطة ، و لما تحس إنها مش بتجري في سباق عشان ترضي حد pic.twitter.com/hIU2yNA8g7 — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) June 30, 2024

— Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»