جنات تكشف أسرار الأمومة وتغني مع ابنتيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - تطل الفنانة المغربية جنات على جمهورها في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "ON"، حيث تستضيفها الإعلامية منى الشاذلي على مدار حلقتين متتاليتين يومي الخميس والجمعة المقبلين، وتشاركها في هذا الظهور ابنتاها جنات وجوليا، في ظهور عائلي نادر في وسائل الإعلام، يسلط الضوء على جانب جديد من حياتها بعيداً عن الأضواء.

جنات بين الغناء والأمومة

خلال اللقاء، تكشف جنات عن تجربتها مع الأمومة، وتصف هذه المرحلة بأنها الأجمل والأكثر تأثيراً في حياتها الشخصية والفنية على حد سواء، موضحة أنها أولت اهتماماً كبيراً ببناتها منذ اللحظة الأولى، معتبرة أن متطلبات الأمومة تستلزم تفرغاً واهتماماً صادقاً حتى يطمئن قلبها عليهن، وهو ما انعكس بشكل واضح على اختياراتها الفنية في السنوات الأخيرة.

جنات تغني مع ابنتيها فى حلقة منى الشاذلي - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المتحدة

جنات تغني مع ابنتيها فى حلقة منى الشاذلي - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المتحدة



كما تتحدث جنات عن تفاصيل ألبومها الجديد "ألوم على مين" الذي طرحته خلال موسم صيف 2025، مؤكدة أن الألبوم لم يكن ضمن خططها الأساسية، غير أن الظروف تهيأت في اللحظات الأخيرة لإطلاقه، ليحقق نجاحاً واسعاً بين جمهورها، وتروي كواليس التحضير له وأبرز الأغنيات التي ضمها، وكيف استقبلت ردود فعل جمهورها بعد طرحه.

أجواء مرحة وغنائية مع بناتها

لقاء جنات مع الإعلامية منى الشاذلي في البرنامج، لم يقتصر على الحوار فقط، بل شهد مشاركة ابنتي جنات في أجواء مرحة تضمنت الألعاب والضحكات، إلى جانب تقديم وصلة غنائية مميزة مزجت بين الجديد والكلاسيكي، فقد أدت جنات باقة من أغاني ألبومها الأخير، بالإضافة إلى مجموعة من أجمل الأغنيات الطربية التي أشعلت أجواء الحلقة، لتمنح المشاهدين لحظات من المتعة والفن الأصيل.

جنات وابنتاها في حلقة منى الشاذلي - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المتحدة

ويأتي هذا الظهور بعد نحو ثلاثة أسابيع من احتفال جنات بطرح ألبوم "ألوم على مين" في أحد فنادق القاهرة الجديدة، حيث اصطحبت زوجها وابنتيها لمشاركتها هذه المناسبة الخاصة، وسط حضور نخبة من أصدقائها المقربين، من بينهم الفنانة نسرين طافش وزوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

أغاني ألبوم "ألوم على مين"

ألبوم "ألوم على مين" يضم تسع أغنيات متنوعة، غلب عليها الطابع الإيقاعي المقسوم، منها: "أشيك واحدة"، "فات بكرة"، "مبسوطين"، "من الليلة"، "ألوم على مين"، "ماليش شبه"، "صبري طال"، "كاش كاش"، بالإضافة إلى أغنية "النص اللي يخص" التي طرحتها قبل أسابيع وحصدت تفاعلاً واسعاً.

تعاونات موسيقية مميزة

تعاونت جنات في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: أدهم معتز، محب غبور، سيد حسن، عليم، تيام علي، مدين، محمود أنور، عمرو الشاذلي، إسلام رفعت، يوسف حسين، وغيرهم. وتم طرح الأغاني دفعة واحدة في خطوة تعكس عودة الألبومات الكاملة إلى المشهد الغنائي بعد سنوات من سيطرة أغاني "السينجل".

