والد ميغان ماركل يتحدث عن قصصها العاطفية قبل لقاء الأمير هاري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - القصص العاطفية لميغان ماركل مليئة بالعديد من الفصول التي بدأت معها منذ أن كانت في الجامعة إلى أن التقت بالأمير هاري وتزوجا عام 2018. وما بين البداية والزواج الملكي، كانت هناك العديد من العلاقات التي كانت ميغان بطلتها، وهذا ما تحدث عنه والدها "توماس ماركل" لتينا براون، التي ذكرته في كتابها "أوراق القصر" The Palace Papers.

ميغان ماركل وحياتها العاطفية

في كتابها "أوراق القصر" The Palace Papers، ذكرت تينا براون أن أول ارتباط لميغان ماركل كان في عامها الأول في جامعة نورث وسترن، وكان مع نجم كرة سلة يُدعى ستيف ليبورا. وظلت علاقتهما لمدة خمسة أشهر فقط، ثم انتهت عندما قبل ستيف عرضاً للدراسة في جامعة في ولاية كارولينا الشمالية.

بعد ذلك، ارتبطت ميغان بالممثل شون زاكين، الذي يُعتقد أنها التقت به أثناء دراستها، واستمرت علاقتهما ستة أشهر في عام 2003.

ثم التقت بالممثل بريت رايلاند- الذي أصبح لاحقاً كاتباً في مسلسل "فتيات مفلسات"- وكانا على علاقة عاطفية لمدة خمسة أشهر.

أما الفصل العاطفي التالي الذي كان مختلفاً عن الآخرين حيث انتهى بالزواج، كان مع المنتج السينمائي الأمريكي تريفور إنجلسون، وكانت ميغان تبلغ حينها من العمر 23 عاماً. وكان تريفور هو الزوج الأول في حياة دوقة ساسكس؛ حيث تزوجا في أغسطس من عام 2011، لكنهما انفصلا عام 2013، مشيرين إلى "اختلافات لا يمكن حلها"، وطُلقا في العام التالي.

بعد فترة وجيزة من إتمام طلاقها من تريفور، التقت ميغان بالشيف الكندي كوري فيتييلو. ويُعتقد أنهما تواعدا لمدة عامين قبل أن ينفصلا عام 2016. وكانت هذه العلاقة هي الأخيرة قبل لقاء الأمير هاري.

لقاء ميغان ماركل بالأمير هاري

في أواخر عام 2016، بدأت وسائل الإعلام تشعر بعلاقة الأمير هاري مع ميغان بعد أن التقيا في حفل نظمه صديق مشترك. ثم بعد لقاءين فقط، ذهبا في إجازة معاً إلى بوتسوانا.

في سبتمبر 2017، قبل عام من زفافهما، لمَّحت ميغان أثناء حديثها لمجلة فانيتي فير Vanity Fair عن علاقتها بـ"هاري"؛ حيث ناقشت الصعود والهبوط الذي يصاحب مواعدة أحد أفراد العائلة المالكة.

وفي نوفمبر 2017 تم إعلان الخطوبة بشكلٍ رسمي، وتم نشر الخبر السار من قبل قصر كنسينغتون على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام "هاري" بتقديم خاتم الخطوبة لـ"ميغان" من مجموعة مجوهرات والدته الأميرة ديانا.

تزوّج الأمير هاري وميغان ماركل في مايو 2018، وأصبحا دوق ودوقة ساسكس، وقاما بالعديد من الواجبات الملكية، وأنجبا ابنهما الأمير آرتشي يوم 6 مايو عام 2019، والأميرة ليليبت يوم 4 يونيو عام 2021، لكنهما صدما العائلة المالكة بخبر تنحيهما عن أدوارهما الملكية كأعضاء عاملين كبار في العائلة المالكة، والانتقال من موطن الأمير هاري بريطانيا؛ ليستقرا في الولايات المتحدة موطن ميغان، بعد فترة من العيش في كندا.

علاقة متوترة بين ميغان ووالدها والملك تشارلز يقوم بدور الأب في يوم وفافها

قبل الزفاف بخمسة أيام، تم الإعلان عن إلغاء حضور توماس ماركل والد ميغان، وكان السبب المُعلن في البداية هو إجراؤه لجراحة قلب عاجلة. وأصدر قصر كنسينغتون بياناً قال فيه: "إن هذا الوقت شديد الخصوصية بالنسبة لميغان قبل أيام قليلة من زفافها. وتطلب هي والأمير هاري مجدداً تفهُّم واحترام هذا الموقف الصعب الذي يمر به السيد ماركل".

ولكن تبين فيما بعد، أن السبب الحقيقي الذي حال دون حضور توماس ماركل زفاف ابنته، هو لشعوره بعدم التسبب في أيّ حرج لابنته أو العائلة المالكة، بعدما قام بالاتفاق مع واحدة من وكالات التصوير في مدينة لوس أنجلس الأمريكية؛ لتصوير ما يبدو وكأنه استعداداته لحضور الزفاف. وبهذا التصرف حُرم من حضور زفاف ابنته الملكي.

في يوم زفافها، في 19 مايو 2018، دخلت ميغان ماركل وحيدة إلى الكنيسة، بعد إلغاء حضور والدها. ولأنه لم تكن هناك دعوة حضور لعمها مايكل المخضرم في القوات الجوية؛ فقد عرض عليها الملك تشارلز- أمير ويلز آنذاك- أن يصطحبها ويسير معها في الممر. كان رد ميغان مكوناً من كلمات قليلة. وبينما كان الرد لطيفاً إلى حدٍ ما، إلا أنه كان غير تقليدي تماماً. قالت ميغان: "هل يمكننا أن نلتقي في منتصف الطريق؟". كان الرد مؤشراً على أن هذه لم تكن عروساً خجولة؛ بل امرأة واثقة ومستقلة مصممة على الدخول بشكل كبير بمفردها.

وبالفعل سارت ميغان بنفسها في منتصف الطريق في الممر، قبل أن تلتقي بوالد زوجها الذي رافقها بعد ذلك في النصف الثاني من رحلتها لمقابلة عريسها. وعندما دخلت الكنيسة، فاجأت الضيوف، وعندما وصلت إلى الملك تشارلز، وجه لها سؤالاً رقيقاً مكوناً من ست كلمات، وهو: "أنتِ تبدين جميلة، هل أنتِ بخير؟". ورافقها إلى الأمير هاري. وعندما وصلت إلى هاري، اندفع قائلاً: "أنتِ تُبدين رائعة، لقد اشتقت إليك". ثم قال هاري لوالده: "شكراً لك يا أبي".

