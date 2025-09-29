تكنولوجيا: هاتف OnePlus 15 قادم بحواف أنحف من شاومي 17 وببنية أقوى من آيفون 17 برو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus للكشف عن أول هواتفها الرائدة المزودة بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، والذي سيحمل اسم OnePlus 15. ورغم أن الشركة لم تؤكد بعد الموعد الرسمي للإطلاق، إلا أن التوقعات تشير إلى الإعلان عنه في الصين منتصف أكتوبر 2025.

قبل هذا الموعد، أكدت الشركة بعض التفاصيل الهامة حول تصميم الهاتف الجديد. فقد أعلنت أن شاشة OnePlus 15 ستأتي بحواف أنحف من تلك الموجودة في Xiaomi 17.

ووفقًا للأرقام الرسمية، ستبلغ سماكة الحواف 1.15 ملم فقط على جميع الجوانب الأربعة، مقارنة بـ 1.18 ملم في شاشة Xiaomi 17. ورغم أن الفارق يبدو بسيطًا، إلا أنه كفيل بتقديم تجربة مشاهدة أكثر انغماسًا للمستخدم.

أما من حيث المتانة، فقد ركزت الشركة على إبراز تفوق الهاتف على منافسيه. إذ أكدت أن نسخة Sand Dune OnePlus 15 ستأتي بهيكل مصنوع من معدن سيراميكي نانوي بدرجة فضائية، يتميز بصلابة تتجاوز المواد التقليدية بشكل ملحوظ.

فبحسب بيانات الشركة، هذا المعدن أقوى بنسبة 134% من التيتانيوم، وبنسبة 344% من الألومنيوم المؤكسد، وبنسبة 223% من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وبذلك، ترى الشركة أن الهاتف سيكون أكثر مقاومة للصدمات والخدوش مقارنةً بـ iPhone 17 Pro الذي يأتي بهيكل من الألومنيوم المشكّل بالحرارة. ولم تؤكد OnePlus بعد ما إذا كان هذا الهيكل سيُستخدم في جميع خيارات الألوان.

إضافة إلى ذلك، سلطت الشركة الضوء على عناصر تصميم أخرى تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، مثل الحافة الجانبية الصغيرة ذات الانحناءة المريحة، وطبقة الطلاء المريحة للبشرة التي تمنح ملمسًا مريحًا في اليد.

كما تحدثت عن زاوية R ذهبية توفر سهولة أكبر في الاستخدام بيد واحدة، بجانب جزيرة كاميرا صغيرة الحجم تمنح الهاتف مظهرًا أنيقًا وبسيطًا.

بهذه المواصفات، يبدو أن OnePlus تسعى إلى تقديم هاتف يجمع بين التصميم العصري، والمتانة الفائقة، والتجربة البصرية الغامرة، لتنافس بقوة في سوق الهواتف الرائدة.

المصدر