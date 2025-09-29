تحديث توقع سعر الذهب اليوم 29-09-2025

تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط سلبية جديدة ليجبره ذلك على كسر مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 0.5780 لنلاحظ تشكيله لزحف سلبي جديد ليستقر من خلاله قرب 0.5715.

توفّر العوامل السلبية تحديدا بالثبات العام ضمن محاور القناة الهابطة الموضحة بالرسم المرفق وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك فرص تكبد السعر لخسائر إضافية قد تبدأ من 0.5655, أما نجاح السعر بتجاوز مستوى 0.5780 سيمكنه ذلك بتشكيل موجات تصحيحية صاعدة ليبدأ بتعويض بعض الخسائر باستهدافه مباشرة لمستوى 0.5835 و0.5910 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.5750 و 0.5655

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض