اختيار مغني الراب باد باني لتقديم عرض غنائي بمباراة سوبر بول 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - تم الإعلان عن اختيار مغني الراب باد باني؛ لتقديم عرض غنائي خلال استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول لعام 2026، بحسب ما أعلن اتحاد الكرة الأمريكية.

باد باني يُروج للحفل بـ مقطع فيديو

وقد أعلن اتحاد"NFL" عن مُشاركة مغني الراببالمباراة، خلال استراحة مباراة دالاس كاوبويز وغرين باي باكرز، أمس الأحد.

ومن خلال منشور عبر الحساب الخاص لـ باد باني على "إنستغرام"، نشر مقطع فيديو له وهو جالس على سور في شاطئ، وكانت الكاميرا تتحرك، وعلّق على مقطع الفيديو؛ بترويج إلى حفل استراحة الشوط الأول، والذي يأتي برعاية "آبل ميوزيك".

كما تحدث باد باني عن الحفل في منشور على "X"، قال فيه: "كنت أفكر في الأمر هذه الأيام، وبعد مناقشته مع فريقي، أعتقد أنني سأحيي حفلاً واحداً فقط في الولايات المتحدة".

مُشاركة النجوم في مباراة سوبر بول على مدار سنوات

ستُقام مباراة سوبر بول 6 لكرة القدم الأمريكية في ملعب ليفيز في سانتا كلارا بـ"كاليفورنيا"، يوم الأحد 8 فبراير 2026، وكان آخر من قدم عرضاً بين شوطي المباراة مغني الراب الأمريكي كندريك لامار، والذي ضمّ عرضه ضيوفاً من SZA؛ صامويل إل جاكسون، سيرينا ويليامز، وماسترد، وقد أصبح هذا العرض الأكثر مشاهدة بين شوطي المباراة.

ومن بين الفنانين الآخرين الذين قدموا عرضاً بين شوطي المباراة، خلال السنوات الأخيرة: آشر عام 2024، ريهانا عام 2023، وفي عام 2022 شارك لامار، البالغ من العمر 38 عاماً، في عرض رئيسي إلى جانب دكتور دري، سنوب دوغ، إمينيم، وماري جي بلايج.

يُمكنكم قراءة: سوبر بول 2025: نجوم الفن والرياضة معاً في أكبر حدث رياضي أمريكي

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، تحدث مفوض اتحاد كرة القدم الأمريكية "روجر جوديل" عن احتمالية مُشاركة النجمة تايلور سويفت يوماً ما بوقت الاستراحة بين الشوطين، وقال خلال ظهوره مؤخراً في برنامج "توداي شو": "نتمنى دائماً أن تُشارك تايلور سويفت، إنها موهبة مميزة للغاية، ومن الواضح أنها ستكون موضع ترحيب في أي وقت".

