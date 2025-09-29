تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-09-2025

حافظ سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة على استقراره دون المقاومة المتمثلة بمستوى 98.80 لنلاحظ بدء تجميعه للعزم السلبي نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء وتشكيله لبعض الموجات السلبية ليستقر من خلالها قرب 97.60.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيزيد من فرص مهاجمته قريبا لمستوى 96.85 والذي بكسره سيفتح باب استئناف الهجوم السلبي لنتوقع تسلله بذلك نحو 96.50 و96.15 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.00 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض