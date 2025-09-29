ارتفاع عمليات البحث وتحميل تطبيق Bitchat في مدغشقر وسط احتجاجات

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:52 مساءً - شهد تطبيق المراسلة اللامركزي Bitchat، الذي أسسه الرئيس التنفيذي لشركة Block جاك دورسي، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التنزيلات من جزيرة مدغشقر الإفريقية بالتزامن مع اندلاع احتجاجات، وذلك بعد زيادات مماثلة في كل من نيبال وإندونيسيا في وقت سابق من سبتمبر.

وقال مطوّر بتكوين مفتوح المصدر المعروف على منصة X باسم callebtc، والذي يشارك في تطوير التطبيق، يوم الأحد: "تنزيلات Bitchat تشهد قفزة في مدغشقر"، مرفقًا ذلك بصور من تغطية إخبارية للاحتجاجات.

"Bitchat" يتصدر عمليات البحث في غوغل

لم يكشف callebtc عن أرقام دقيقة، إلا أن بيانات Google Trends أظهرت ارتفاعًا مفاجئًا لعمليات البحث عن مصطلح "Bitchat" في مدغشقر يوم الجمعة، خاصة في العاصمة أنتاناناريفو، حيث قفز المؤشر من 0 إلى 100 (أقصى مستوى للبحث خلال 90 يومًا).

كما أن عبارات مثل "تنزيل Bitchat" و*"كيفية استخدام Bitchat"* كانت ضمن أفضل خمس استفسارات مرتبطة بالتطبيق، وصُنفت كـ "موضوعات صاعدة" بسبب الزيادة الكبيرة في الاهتمام بها.

ارتفعت عمليات البحث المرتبطة بتطبيق Bitchat منذ بداية الاحتجاجات في مدغشقر. المصدر: Google

وبحسب Chrome-Stats، فقد تم تنزيل التطبيق أكثر من 365,307 مرة منذ إطلاقه، منها 21,000 عملية تنزيل في آخر 24 ساعة و71,000 في الأسبوع الماضي، من دون تحديد المناطق المسؤولة عن الجزء الأكبر من هذه التنزيلات.

احتجاجات على انقطاع الكهرباء والمياه

اندلعت الاحتجاجات في العاصمة أنتاناناريفو يوم الخميس بسبب الانقطاعات المتكررة في المياه والكهرباء، وتخللتها اشتباكات مع الشرطة وحالات نهب. ولتهدئة المتظاهرين، أقالت الحكومة وزير الطاقة. كما فرضت السلطات حظر تجول من المساء حتى الفجر للحد من الاضطرابات، فيما تواصلت المظاهرات يومي الجمعة والسبت في أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من زيادة التنزيلات في نيبال عقب احتجاجات عنيفة ضد الفساد، أدت إلى حظر مؤقت على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع المحتجين للبحث عن بدائل للتواصل. وشهدت إندونيسيا أيضًا نمطًا مشابهًا بعد اندلاع احتجاجات مرتبطة بالفساد.

مدغشقر: إنترنت محدود وسكان يعتمدون على الهواتف

تُعتبر مدغشقر واحدة من أفقر دول العالم. ومن أصل نحو 32 مليون نسمة، قدّر موقع DataReportal أن 6.6 ملايين شخص فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت مطلع عام 2025. كما قدّر أن هناك أكثر من 18 مليون اشتراك جوال نشط، إلا أن كثيرًا منها يقتصر على خدمات الاتصال والرسائل القصيرة، دون اتصال بالإنترنت.

أطلق دورسي النسخة التجريبية من Bitchat في يوليو. ويعتمد التطبيق على شبكات Bluetooth Mesh لتوفير اتصال مُشفر دون إنترنت، كما أنه لامركزي بالكامل، لا يتطلب خوادم مركزية أو حسابات أو بريدًا إلكترونيًا أو أرقام هواتف للتسجيل.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتقييد المراسلات الخاصة

في المقابل، يعمل الاتحاد الأوروبي على تمرير قانون جديد يُعرف باسم "التحكم في الدردشة – Chat Control"، من شأنه تقويض خدمات المراسلة المُشفرة مثل تيليغرام وواتساب وسيغنال عبر مطالبتها بتمكين الجهات التنظيمية من فحص الرسائل قبل تشفيرها وإرسالها.

يدعم المقترح 15 بلدًا أوروبيًا، لكنه لا يزال دون عتبة الـ 65% من إجمالي السكان اللازمة لتمريره، بينما تحتفظ ألمانيا بالصوت الحاسم ولم تتخذ موقفًا نهائيًا بعد.

ويرى خبراء في قطاع الكريبتو، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Diode هانز ريمبل وإليسندا فابريغا من شركة Brickken، أن المقترح قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويدفع المستخدمين إلى منصات ويب 3 لامركزية تركز على الخصوصية بشكل افتراضي.