بيع مبكر لرمز NFT من مجموعة Hypurr مقابل 467 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:52 مساءً - حقق المستخدمون الأوائل لشبكة Hyperliquid، وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى مخصصة لعقود التداول الدائم، مكاسب كبيرة يوم الأحد بعد أن قامت مؤسسة Hyper بإطلاق عملية الإنزال الجوي (Airdrop) المنتظرة لمجموعة Hypurr من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

وبحسب بيانات OpenSea، يبلغ سعر أرضية (Floor Price) رموز Hypurr حوالي 1,458 HYPE، أي ما يعادل 68,700 دولار وقت كتابة التقرير. لكن بعض المبيعات تجاوزت هذا السعر بكثير؛ إذ بيع الرمز Hypurr #21، الذي يتميز بصفات نادرة مثل "Knight Ghost Armor" و"Knight Helm Ghost"، مقابل 9,999 HYPE أي نحو 467 ألف دولار يوم الأحد.

الطلب الكبير على المجموعة ظهر حتى قبل الإطلاق الرسمي، حيث بيعت بعض الرموز بما يصل إلى 88 ألف دولار عبر مكاتب التداول خارج البورصة (OTC) في وقت سابق من الشهر، وفقًا لبيانات DripTrade.

ويتيح نظام OTC الخاص بـ DripTrade للمشترين والبائعين الاتفاق مسبقًا على سعر محدد قبل الإطلاق، على أن يلتزم البائع بتنفيذ الصفقة خلال سبعة أيام من استلام الـNFT أو يخسر الضمان المودع.

البيع الضخم بقيمة 467 ألف دولار لرمز Hypurr #21. المصدر: OpenSea

وسط أزمة غلاء المعيشة عالميًا، أثار حصول بعض الأشخاص على صورة رقمية لقط تُقدر قيمتها بأكثر من راتب سنوي للكثيرين تفاعلًا واسعًا في مجتمع الكريبتو.

كتب المستخدم MoonOverlord على منصة X:

"الكريبتو تويتر مكان خاص في الجحيم. الناس تكافح لتأمين معيشتها وشراء حاجاتها الأساسية، وهناك من ينشر صور قطط Hyperliquid بقيمة 50 ألف دولار حصل عليها مجانًا."

بينما قال DidiTrading:

"استلمت رمز Hypurr تُقدر قيمته بـ50 ألف دولار. عادةً لست بارعًا في تقييم هذه الأشياء، لذا سأترك السوق يأخذ وقته ليصل إلى سعر توازني قبل أن أقرر ماذا أفعل به."

هل ستسيطر Hypurr NFTs على السوق؟

أُطلقت مجموعة Hypurr NFTs على شبكة HyperEVM يوم الأحد، وهي تعرض صورًا كرتونية لقطط بأشكال وصفات مختلفة.

صدرت الرموز بشكل أساسي للمشاركين الأكثر نشاطًا في حدث Genesis الذي أقيم في نوفمبر 2024 بمناسبة إطلاق عملة HYPE.

ويبلغ العدد الإجمالي للرموز 4,600 NFT، منها 4,313 للمشاركين في الحدث، فيما تم توزيع البقية على مؤسسة Hyper والمساهمين الأساسيين في المشروع، وفق منشور على منصة X.

قالت مؤسسة Hyper في بيانها:

"كان الهدف من مجموعة Hypurr مشاركة تذكار مع الذين آمنوا بمشروع Hyperliquid وساهموا في دعمه منذ بدايته. كل NFT فريد من نوعه ويعكس مزاجًا أو هواية أو ذوقًا أو سمة مميزة من مجتمع Hyperliquid كما يجسدها Hypurr."

أما عن حجم التداول خلال 24 ساعة، فقد أظهرت بيانات OpenSea أن ما يقرب من 952,000 HYPE تم تبادلها، أي ما يعادل حوالي 44.6 مليون دولار بالأسعار الحالية.