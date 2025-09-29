تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-09-2025

شهد سعر النفط خام برنت (Brent) هبوطاً قوياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومتأثراً بثبات مستوى المقاومة المحوري 69.35$، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة وأننا نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه كثيراً مقارنة بحركة السعر، وتلك إشارة تلاشى الضغط السلبي المحيط بالسعر في الفترة القادمة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر.

